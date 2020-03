Bellissima iniziativa da parte della Federazione italiana Giuoco Calcio che mira a contrastare l’epidemia da Coronavirus

L’emergenza Coronavirus sta dilagando in tutta Italia e le disposizioni governative invitano tutti a restare a casa. Molte le iniziative in tutto il paese per sensibilizzare alle regole base da seguire tra cui quella della FIGC: la Federazione attraverso gli Azzurri e le Azzurre ha dato il via alla campagna di comunicazione #leregoledelgioco per contenere la diffusione del Covid-19.

La campagna ha il fine di sostenere le strutture sanitarie: la FIGC ha deciso di donare un contributo di 100.000 euro all’Istituto Nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. Ecco come sarà articolata la campagna:

«La campagna sarà sviluppata sui canali ufficiali della FIGC e delle Nazionali maschile e femminile: una social activation in cui molti protagonisti Azzurri scenderanno in campo per affrontare una partita diversa dalle altre, attraverso 11 regole del gioco. Ciascun protagonista della campagna realizzerà una storia e un breve video in cui racconterà la propria regola e inviterà il pubblico a condividere il messaggio e ad interagire con l’hashtag ufficiale della campagna».

Si parte oggi con il CT Roberto Mancini: «REGOLA #1. IL NUOVO SCHEMA DELLA NAZIONALE E’ 1-1-1: per combattere la diffusione del Coronavirus manteniamo almeno un metro di distanza l’uno dall’altro».

Gli Azzurri e le Azzurre in campo per ribadire #LeRegoleDelGioco contro il Covid-19 La notizia 👉🏻 https://t.co/oU8RGXavVR Al via la campagna promossa dalla FIGC 🇮🇹 per sensibilizzare sui corretti comportamenti da tenere in questo momento e sostenere le strutture sanitarie pic.twitter.com/aSlFC0BrQS — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) March 15, 2020