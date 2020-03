Coronavirus, Garay è il primo calciatore positivo della Liga FOTO

L’argentino non ha disputato la gara contro l’Atalanta visto il suo infortunio. Ad annunciarlo è stato proprio lui su Instagram

L’emergenza Coronavirus sta dilagando in tutta Europa e i vari campionati nazionali sono stati sospesi: tra questi anche la Liga, vista la situazione drammatica in Spagna. Il primo giocatore a risultare positivo è Ezequiel Garay, difensore del Valencia. L’argentino ha dichiarato di essere contagiato dal suo profilo Instagram, con una foto in cui risulta comunque sorridente. Il giocatore non ha disputato il ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atalanta per via della rottura del crociato che ha rimediato a inizio febbraio. Ecco cos’ha scritto sul suo profilo:

«È chiaro che il 2020 è cominciato male. Sono risultato positivo al coronavirus: sto bene e ora non mi resta che restare a disposizione delle autorità sanitarie, restando in isolamento».