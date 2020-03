Coronavirus, a Formello i lavoratori non ci sono e i negozi ufficiali chiudono

Le disposizioni governative comprendono anche il centro sportivo dei biancocelesti e si parla di telelavoro per via della chiusura

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia e ieri sera il Premier Conte ha deciso di emanare un decreto in cui si adottano misure ancora più restrittive: chiuse tutte le attività meno quelle ritenute essenziali e si può uscire da casa solo per motivi di lavoro, salute e comprovata necessità. Questa decisione comprende anche Formello, nel quale sono presenti solo il personale amministrativo e dirigenziale, insieme ad alcuni dipendenti e reparto comunicativo tv e radio. Secondo il Corriere dello Sport infatti per l’ufficio marketing è stato disposto il telelavoro e i negozi ufficiali sono costretti a chiudere per via delle ultime restrizioni.