Coppe europee, l’en plein riesce solo a Spagna e Inghilterra

Nei sorteggi delle coppe europee Inghilterra e Spagna fanno l’en plein

En plein tra Champions ed Europa League per l’Inghilterra e la Spagna, che portano tutte e 7 le squadre alle fasi ad eliminazione diretta. Chelsea, Liverpool e Manchester City sono arrivate prime nei gironi Champions, esattamente come Arsenal, Leicester e Tottenham, mentre il Manchester United è arrivato terzo nel girone di PSG e Lipsia ed è retrocesso. Sette su sette anche per la Spagna: primo solo il Real Madrid nel gruppo dell’Inter, mentre seconde e agli ottavi Atletico, Barcellona e Siviglia. Il Villarreal ha vinto il gruppo in Europa League, mentre Real Sociedad e Granada si sono classificate al secondo posto e volano ai sedicesimi di UEL. Germania e Italia portano 6 squadre: i tedeschi le dividono tra 4 in Champions (Bayern, Dortmund, Gladbach, Lipsia) e due in UEL (Bayer Leverkusen e Hoffenheim), l’Italia le spartisce equamente: Atalanta, Juventus e Lazio sono tra le migliori 16 di Champions; mentre Milan, Napoli, Roma tra le 32 di Europa League.