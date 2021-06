Coppa Italia su Sky? Le ultime sui diritti TV nel prossimo triennio

Possibile novità in vista del prossimo trienno della Coppa Italia: Sky punta a trasmettere l’intera competizione

Sky torna alla carica dopo aver perso la partita per trasmettere la Serie A in esclusiva, con DAZN che si è assicurata tutto il pacchetto del massimo campionato. La nota emittente, dunque, potrebbe virare sulla Coppa Italia.

Come riportato da Milano e Finanza, Sky avrebbe avanzato la proposta alla Lega Serie A per il triennio 2021-2024 della Coppa Italia: occorrono 42 milioni di euro. Rivale in questa corsa la RAI che nello scorso triennio ha versato 35 milioni di euro, aumentando la cifra rispetto al precedente accordo.