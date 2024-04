Cataldi a Mediaset: « Faremo il possibile per sbloccarla subito» Le parole del centrocampista biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Danilo Cataldi ha parlato nel pre Lazio-Juve

«Visto il risultato dell’andata, la partita ci obbliga a far una partita importante, recuperare due gol, faremo tutto il possibile per sbloccare subito la partita. Oggi vale tanto, se riuscissimo a raggiungere la finale avremo fatto un anno importante, in Champions siamo usciti con una squadra che ha perso solo con noi, abbiamo tutto in gioco in campionato. Stasera è una partita importante, cercheremo di fare tutto il possibile»