Cataldi a LSC: «Dovremo fare una partita importante, speriamo di arrivare in fondo» Le parole del centrocampista biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Danilo Cataldi ha parlato nel pre Lazio-Juve

«La Lazio dovrà fare una partita importante, se possibile anche di sbloccare il risultato il prima possibile per darci l’opportunità di recuperare il risultato dell’andata senza magari scoprirsi troppo e regalare a loro qualche ripartenza. Sappiamo sono forti in questo, dobbiamo fare una partita attaccando senza lasciare spazi dietro. Questa partita può rappresentare tanto, una semifinale è sempre importante. Per quanto riguarda la partita, la cosa che non dobbiamo fare è farci portare troppo dal cercare di recuperare subito il risultato. Le partite si possono sbloccare anche alla fine, si attaccare ma cercando di rimanere lucidi e gestire la partita per gli episodi che ti dà. Cosa rappresenta per me? Tanto, ho fatto la prima presenza con la Lazio in Coppa Italia a Torino e quell’anno poi purtroppo la finale non è andata per il verso giusto, ma è un bel ricordo. Speriamo di arrivare ora fino in fondo»