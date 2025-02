Coppa Italia, la partita in programma questa sera: ecco chi si gioca l’accesso alla semifinale

Coppa Italia, ecco il programma della giornata. Le due squadre impegnate nella sfida che porterà alla semifinale della competizione

Dopo la vittoria per 2-0 ottenuta ieri dall’Inter contro la Lazio, stasera tocca a Juventus ed Empoli; in regolamento, così come nella partita di ieri, prevede che in caso di parità nei 90 minuti si vada direttamente ai calci di rigore. Fischio d’inizio alle ore 21, a dirigere la gara sarà Francesco Fourneau.