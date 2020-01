Coppa Italia, il programma delle gare di oggi

Dopo Torino-Genoa, continuano le sfide degli ottavi di finale della Coppa Italia. Lazio in campo alle ore 18:00

Gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20, erano partiti la settimana scorsa con la sfida tra Torino e Genoa. I granata hanno avuto la meglio ai calci di rigore accedendo ai quarti.

Quest’oggi continua il percorso che porterà fino alla finale del 13 maggio: Inizia il Napoli in casa contro il Perugia alle ore 15:00. La vincente incontrerà ai quarti la squadra che la spunterà tra Lazio e Cremonese, che si troveranno nel match in programma all’Olimpico per le ore 18:00. Alle 20:45 chiuderà Inter-Cagliari a S. Siro, dove ci si aspetterà di tutto tra le formazioni che stanno accendendo il nostro campionato. Quest’ultima partita al momento non incrocia il percorso dei biancocelesti, visto che si trova in un altro spazio del tabellone.