Coppa Italia, il doppio sgambetto di Conte e la prova di maturità di Pirlo

Secondo derby d’Italia stagionale, Conte sogna un altro sgambetto mentre Pirlo ha bisogno di una prova di forza.

Due settimane fa a San Siro l’Inter passeggiava su una Juventus senza anima e cuore, uno dei punti più bassi della stagione bianconera. Ma da quel giorno qualcosa è cambiato, Ronaldo e compagni hanno iniziato a vincere – compreso la Supercoppa, primo trofeo stagionale – e non hanno più smesso.

La delusione per quella sconfitta è diventata benzina, e due settimane più tardi a Milano arriva un’altra Juve. Con un gruppo quasi al completo, più consapevole e maturo, e tutte le certezze che sono venute a mancare in campionato. Le quattro vittorie consecutive hanno rilanciato una Juventus che può contare su rientri importanti e automatismi sempre più rodati, la sensazione è che stavolta a Conte servirà più di quanto fatto in campionato per portare a casa l’andata delle semifinali di Coppa Italia.