Convocati Spagna: Luis Alberto torna in Nazionale! – FOTO

Qualificazioni Euro 2020, zoom sulla Spagna: il ct Moreno ha convocato Luis Alberto. Il giocatore della Lazio torna in Nazionale dopo due anni

Una giusta ricompensa per un ottimo inizio di stagione. Il c.t. Roberto Moreno ha convocato Luis Alberto per le gare di Qualificazione Euro 2020 contro Norvegia (12 ottobre) e Svezia (15 ottobre). Il trequartista della Lazio torna a vestire la maglia della Spagna a distanza di quasi due anni: l’ultima chiamata risale infatti al novembre 2017. Una bella soddisfazione per “El Mago”, che adesso può dimostrare la proprie qualità anche in palcoscenici internazionali.

❗️ Robert Moreno no llama a Ansu Fati para la absoluta

🔎 Cita a 24 jugadores con caras nuevas como Reguilón, Pau Torres y Gerard Moreno y hay siete cambios con respecto a la ultima convocatoriahttps://t.co/YdRUVJcKCg pic.twitter.com/8xYAhcLKyY — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 4, 2019

LAZIO – RENNES: IMMOBILE TORNA AL GOL ED ENTRA NELLA STORIA