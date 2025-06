Condividi via email

Nazionale, Baldanzi regala la vittoria all’Italia U21 grazie alla propria rete segnata contro la Romania: i risultati

A regalare la vittoria all’Italia U21 nell’Europeo di categoria è un rivale della Lazio: si tratta di Baldanzi, da sempre grande tifoso della Roma. Tuttavia anche i biancocelesti hanno esultato alla sua rete che ha permesso agli azzurri di superare la Romania.

La vittoria azzurra non è stata l’unica di giornata in quanto la Georgia ha superato 1-2 la Polonia, la Spagna si è aggiudicata il match contro la Slovacchia per 2-3 e la Francia ha pareggiato 0-0 con il Portogallo.