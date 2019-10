Luis Alberto mago degli assist, solo De Bruyne meglio dello spagnolo

I numeri di Luis Alberto nelle prime sei gare di campionato e nelle due di Europa League

La Lazio ha cambiato marcia nel secondo tempo. Quando mister Inzaghi ha inserito Milinkovic e Luis Alberto la squadra ha iniziato a girare e anche bene ribaltando la gara contro il Rennes che si era messa sui binari sbagliati.

La rete del momentaneo pareggio ha la firma di Milinkovic ma l’assist ha invece quella di Luis Alberto. Con quello di ieri sono cinque in stagione (quattro in campionato), un bel bottino per Il Mago che in questa speciale classifica è dietro solo a De Bruyne. Come riporta Lazio Page infatti il belga in forze al Manchester City ne ha già realizzati cinque anche se c’è da ricordare che il campionato inglese è iniziato prima di quello italiano. Mister Inzaghi intanto si gode i risultati e spera in un tocco da maestro anche per domenica.