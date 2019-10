Immobile, grazie alla rete di ieri è il sesto miglior marcatore della storia – Foto

Immobile, con la rete rifilata al Rennes sono dieci i centri nella competizione europea

La Lazio ha vinto una gara importantissima per il proseguo del suo cammino in Europa League. Eppure si era messa male per i ragazzi di Inzaghi che hanno subito il momentaneo vanatggio del Rennes. Se alla fine i biancocelesti sono riusciti a portare a casa i tre punti il merito è delle reti di Milinkovic e Immobile.

Proprio Ciro Immobile grazie alla rete di ieri è diventato il sesto miglior marcatore europeo della storia biancoceleste. Il bomber della Lazio ha infatti siglato il suo decimo gol nella competizione.