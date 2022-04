Convocati Sassuolo per la sfida alla Lazio: due assenze pesanti per Dionisi

Convocati Sassuolo per la sfida alla Lazio: due assenze pesanti per il tecnico neroverde Dionisi. I dettagli

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha diramato i convocati per la sfida di domani pomeriggio contro la Lazio. Assenti Pedro Obiang e Filippo Romagna ma anche Filip Djuricic. Out anche il terzo portiere Giacomo Satalino. Assente Domenico Berardi (sta smaltendo un fastidio al ginocchio e quindi il club ha scelto di non rischiarlo) e non ci sarà anche Maxime Lopez (sindrome influenzale).

PORTIERI

30 Samuele VITALE

47 Andrea CONSIGLI

56 Gianluca PEGOLO

DIFENSORI

5 Kaan AYHAN

6 ROGERIO

13 Federico PELUSO

17 Mert MULDUR

21 Vlad CHIRICHES

22 Jeremy TOLJAN

31 Gian Marco FERRARI

44 Ruan TRESSOLDI

77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI

4 Francesco MAGNANELLI

16 Davide FRATTESI

20 Abdou HARROUI

23 Hamed TRAORE

97 Matheus HENRIQUE

ATTACCANTI

7 Brian ODDEI

11 Riccardo CIERVO

18 Giacomo RASPADORI

29 Luigi SAMELE

91 Gianluca SCAMACCA

92 Gregoire DEFREL