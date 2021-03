Convocati Lazio per l’Udinese: Inzaghi senza Caicedo e Fares

Convocati Lazio per l’Udinese: ecco la lista a disposizione di Simone Inzaghi per il match del campionato di Serie A

Alle 15:00 la Lazio scenderà in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese. I biancocelesti tenteranno di conquistare i tre punti per rimanere aggrappati alla corsa per il quarto posto e per riscattare la sconfitta dell’andata. I bianconeri, infatti, si erano imposti per 3-1 allo Stadio Olimpico. Ecco, dunque, la lista di convocati a disposizione di Simone Inzaghi:

Portieri: Alia, Reina, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu.

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira.

Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi.