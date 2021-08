Convocati Lazio per lo Spezia: Luiz Felipe c’è, altra sorpresa in difesa

Ecco i convocati della Lazio per il match di oggi contro lo Spezia: c’è Luiz Felipe. Ma non è l’unica sorpresa in difesa

A poche ore dal fischio d’inizio del match contro lo Spezia, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha scelto i convocati per la sfida contro i liguri. C’è Luiz Felipe, che già ieri sembrava aver recuperato dall’infortunio. In difesa ritorna anche Vavro, reintegrato in lista. Prima convocazione per Basic. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic;

Attaccanti: F. Anderson, Immobile, Moro, Muriqi, Pedro, Romero.