Convocati Juventus per la Lazio: out De Ligt

Convocati Juve: ecco la lista di Pirlo per il big match contro la Lazio. Out De Ligt ma si rivedono Bonucci, Cuadrado e Arthur

Diramata la lista dei convocati della Juventus per la gara di questa sera contro la Lazio. Recuperi per Bonucci, Arthur e Cuadrado. Non ce la fa invece De Ligt, insieme ai già sicuri assenti Chiellini e Dybala.

La lista: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Alex Sandro, Danilo, Demiral, Bonucci, Cuadrado, Di Pardo, Dragusin, De Marino; Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Fagioli, Chiesa, Kulusevski, Peeters; Cristiano Ronaldo, Morata, Akè.