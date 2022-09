Convocati Cremonese per la Lazio: due assenze per Alvini

Alvini ha diramato la lista dei convocati per la Lazio. Due le assenze in casa lombarda in vista del match di domani

Alvini ha diramato la lista dei convocati per la Lazio. Due le assenze in casa lombarda in vista del match di domani. Infatti mancheranno il lungodegente Carnesecchi e il centrocampista Castagnetti.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Ciezkowski (22), Radu (97), Saro (13), Sarr (45).

Difensori: Aiwu (4), Bianchetti (15), Chiriches (21), Hendry (2), Lochoshvili (44), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5).

Centrocampisti: Ascacibar (8), Baez (7), Escalante (32), Ghiglione (18), Meité (28), Milanese (62), Pickel (6).

Attaccanti: Buonaiuto (10), Ciofani (9), Dessers (90), Felix (20), Okereke (77), Tsadjout (74), Zanimacchia (98).