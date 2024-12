Conte a Dazn: «La Lazio non è una meteora, non sono deluso dalla sconfitta. Soddisfatto dei miei ragazzi per un motivo»

Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro la Lazio: ecco che cosa ha dichiarato

Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo Napoli Lazio di Serie A.

NAPOLI IMPRECISO – «La partita di oggi ha detto chiaramente che la strada su cui stiamo lavorando è quella giusta. Nella nostra idea c’è la voglia di aggredire l’avversario, di comandare la partita e creare delle situazioni durante il possesso per fare male all’avversario. C’è da migliorare sotto quest’ultimo punto di vista. Arriviamo tante volte lì, poi manca l’ultimo passaggio e non è la prima volta che accade. Non sono dispiaciuto per la prestazione, i ragazzi hanno dato tutto. Buona gara con grande spirito, grande impegno contro una buona squadra. La Lazio non è una meteora, è un’ottima squadra. Sta facendo benissimo, ma non sono assolutamente deluso o scontento. So che la strada è quella, è inevitabile che ci siano degli inciampi e ce ne saranno altri. Voglio vedere quello che ho visto oggi. Voglio un Napoli mai domo, che cerca di avere il pallino in mano. Poi bisogna essere più qualitativi negli ultimi 30 metri, riempiamo tanto la zona poi facciamo fatica».

RIPARTENZE SUBITE – «Ripartenze inevitabili, se non vuoi far giocare l’avversario ci sono queste situazioni dove devi essere più preparato. Questo fa parte di un processo di crescita, preferisco vedere una squadra attiva e non passiva che sta lì ad arroccarsi e prende il gol difendendo bassa. Stiamo lavorando tanto, questo percorso sta dando buoni frutti. C’è ancora da fare, sono passati solo 5 mesi. Continuiamo a lavorare con questi concetti, non si torna indietro. Non voglio una squadra remissiva che difende la porta, ci giochiamo la partita. Ripeto che negli ultimi 30 metri serve più qualità, fa la differenza sul cross o sul tiro».