Conte-Napoli, il salentino rifiuta! E Garcia...

Conte-Napoli, il tecnico salentino ha deciso di rifiutare l’offerta del club partenopeo: Rudi Garcia per ora resta in sella

Antonio Conte non sarà il prossimo allenatore del Napoli. A dirlo è il tecnico stesso, che sui social scrive: «Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a panchine importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia».

Dopo il no incassato dall’ex di Juventus e Inter a De Laurentiis non rimane che dare fiducia allo sfiduciato Garcia, ma come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è a tempo: ADL vuole vedere dei cambiamenti nelle prossime tre partite tra Verona e Milan in campionato e l’Union in Champions.