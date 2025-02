Conte a DAZN: «Difficile lavorare sul modulo, oggi il 4-3-3 non si può fare vista l’emergenza. La Lazio ci ha battuto due volte, onore al merito»

Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, a DAZN prima del calcio d’inizio della partita contro la Lazio

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Lazio Napoli. Di seguito le sue parole.

CAMBIO FORMAZIONE – «É difficile lavorare sul modulo. Noi da inizio anno per tante situazioni siamo partiti con un’idea per poi arrivare al 4-3-3. Questo per favorire le caratteristiche dei giocatori. Poi per un periodo abbiamo giocato con McTominay che si avvicinava a Lukaku in quasi 4-4-2. Oggi diventa difficile riproporre il 4-3-3 per assenza di uomini e dobbiamo cercare di trovare l’abito migliore con i calciatori più adatti».

PARTITA – «Di base se hai un assetto di gioco prosegui con quello, non lo fai per una partita, ma per impellenti necesittà. Cerchi soluzioni cercando di non cambiare tutto. La Lazio ci ha battuto due volte, onore e merito loro, noi cercheremo stasera di far funzionare il nuovo sistema».