Conte: «Il mio futuro? Con il Tottenham ho un contratto ma magari vado via prima»

Conte, il tecnico del Tottenham commenta le voci riguardanti il suo futuro che rischia di essere lontano dagli Spurs

Al termine della partita contro il Milan, che non consente al suo Tottenham di approdare ai quarti, Antonio Conte si esprime riguardo le voci sul suo futuro ai microfoni di Prime Video

PAROLE – Ho un contratto con il Tottenham, poi a fine stagione faremo le giuste valutazioni con il club. Con un contratto in scadenza vediamo come finisce la stagione, magari mi possono mandare anche via prima