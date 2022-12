Consigliere Lega choc: «I tifosi del Marocco sono scimmie urlatrici»

Marco Fiori, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Santarcangelo di Romagna, ha parlato dei tifosi del Marocco

PAROLE – «Spero il Marocco venga eliminato dai Mondiali così finalmente smetteremo di vedere le scimmie urlatrici per strada. Attenzione. Previsti assembramenti di scimmie urlatrici anche stasera». Poi le scuse: «Mi scuso certamente se qualcuno si è sentito colpito ma la frase in sé non offende né va a intaccare alcuna sfera sensibile».