Connolly sul Como : «Ogni volta che giochiamo contro di loro è sempre difficile, ci aspettiamo lo stesso anche in questo caso»

Ai canali ufficiali della Lazio alla vigilia del match contro il Como, ha parlato la calciatrice Connolly la quale rilascia alcune sue considerazioni sulla partita e non solo

PAROLE – Ogni volta che giochiamo contro di loro è sempre difficile, ci aspettiamo lo stesso anche in questo caso. L’ultima volta che le abbiamo affrontate in casa ci hanno battuto ed è stato piuttosto complicato giocare perché noi nel nostro stile di gioco cerchiamo sempre di controllare la partita. Hanno una squadra forte e dovremmo cercare di fare il nostro gioco concentrandoci su noi stesse

Sto bene, mi sto allenando con la squadra e mi sento in forma. È stato bello tornare in campo e giocare qualche minuto nell’ultima partita. Soprattutto a livello mentale, mi sono sentita ristabilita del tutto. Ci alleniamo molto e la maggior parte delle sedute riproduce l’intensità della gara. Vogliamo concludere la stagione nel migliore dei modi

Sarà una partita difficile, per noi soprattutto in questo momento è veramente importante ottenere risultati e fare punti. Perché vogliamo chiudere il più in alto possibile, siamo molto ambizioni. Vogliamo costruire un trampolino per la prossima stagione. Rinnovo? Sono molto felice, quando è arrivato il momento di parlare del futuro è stata una scelta semplice. Mi sono goduta ogni momento, vivere a Roma è molto bello ma il motivo principale della mia permanenza è stato l’allenatore. Adoro il suo modo di giocare e di allenare. È un onore continuare con lui e nella Lazio