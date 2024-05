Conferenza stampa Tudor: le parole post Lazio Empoli

Conferenza stampa Tudor, le parole del tecnico biancoceleste nel post gara dopo la sfida giocata contro l’Empoli

Così Igor Tudor nella conferenza stampa post Lazio-Empoli.

PARTITA – «È stata fatta una grandissima gara in un giorno di festa, pre-partita emozionante. Poi abbiamo finito la giornata con una bella vittoria contro una squadra sempre insidiosa, che Nicola ha messo bene in campo. Non è facile, i ragazzi sono stati molto bravi perchè si giocava alle 12.30 e vincere con l’Empoli non è mai facile. I ragazzi sono stati bravi, hanno sofferto come sapevano ed è un successo che ci avvicina all’Europa».

EMOZIONI – «Mi ha emozionato vedere le persone in campo, le bandiere e il calore dei tifosi allo stadio. I ragazzi hanno sentito questa energia, mi sono emozionato anche io con i giocatori».

COSA MANCA ALLA LAZIO – «In questo finale di stagione cambiano le cose, tra la tensione per la vittoria e il caldo. Oggi i ragazzi hanno dato tutto dal primo all’ultimo secondo, erano motivati come dovevano. Si può sempre discutere di qualità, individualità e caratteristiche,ma c’è da parlare dei valori che sono usciti in una giornata così calda con 30 gradi. Loro hanno dato tutto, abbiamo vinto così».

LUIS ALBERTO – «Ho allenato tutta la settimana la squadra, poi per la partita metto in campo i migliori. Martedì si torna a lavorare e si prepara la sfida all’Inter, niente di più e niente di meno».

PATRIC – «Patric è uno dei capitani, ufficialmente o meno. Ha tutto per essere uno dei leader della Lazio».

QUANTO E’ MANCATO LUIS ALBERTO – «A me il primo tempo è piaciuto, ho visto tante belle cose, ma ci mancava ritmo. Loro sono arrivati spesso perchè abbiamo perso troppi palloni per via del campo secco. Il loro portiere poi ha fatto un paio di parate importanti noi siamo stati bravi a fare due gol. Vecino è un giocatore che ha valori importanti. Adesso andiamo avanti con fiducia e ottimismo, poi quando finirà la stagione vedremo dove saremo arrivati».