Sarri chiede alla sua Lazio una prova di maturità dopo le belle prestazione messe in fila prima della sosta: la Juve arriva al momento giusto

Maurizio Sarri si aspetta una prova importante da parte della sua Lazio sabato pomeriggio contro la Juventus. La vittoria contro la Salernitana prima della sosta, che ha dato seguito al successo sulla Fiorentina e al prezioso pari col Marsiglia in Europa League, non deve trasformarsi in un fuoco di paglia.

Vero che la Lazio ha difficilmente steccato i big match in questa stagione come testimoniano le vittorie nel derby e contro l’Inter (oltre al pari beffa subito nei minuti finali dall’Atalanta), ma è altrettanto vero che la gara contro la Vecchia Signora assume un’importanza diversa. La sfida arriva a poche giornate dalla fine del girone di andata e una vittoria biancoceleste, oltre ad affossare quasi definitivamente i bianconeri, rilancerebbe Acerbi e compagni come favoriti per la lotta al quarto posto. Il Comandante attende risposte: il gruppo ha tutta l’intenzione di accontentarlo.