Sarri difende Immobile: «Ha una pericolosità offensiva enorme»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa prima del match di Serie A che la Lazio giocherà contro l’Atalanta. Ecco le sue parole su Ciro Immobile:

«Ciro ha fatto otto gol in nove partite, ha una pericolosità offensiva enorme. Ci sono partite in cui si hanno più palle gol ed altre in cui ce ne sono meno. Contro la Fiorentina è stata dura ed ha avuto meno palloni a disposizione, però questo fa parte della normalità».

