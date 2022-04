Conferenza stampa Sarri: «Sento sempre la stessa sintonia con la società»

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa, dopo la gara dei biancocelesti contro lo Spezia: le sue parole

SOCIETA’ – «Sento sempre la stessa fiducia anche perchè i risultati delle ultime 7-8 partite non li avevamo mai fatti. Non capisco il senso della domanda, poi a fine stagione dobbiamo essere felici in 2. Non abbiamo mai detto col presidente che l’Europa fosse necessaria, vediamo tra 20 giorni».

GARA LUCIDA – «Abbiamo fatto la partita più lucida di tutta la stagione, abbiamo rimontato 2 volte giocando sempre il nostro calcio, è un grande segnali di maturità. Partita in bilico a causa di due erroracci individuali ma abbiamo sempre avuto il pallino. Siamo stati bravi a non farla diventare una gara confusionaria».

ERRORI TECNICI – «Ho visto due errori tecnici, una squadra poco applicata non può fare questa gara. Ci sono tanti aspetti positivi, poi certo in tutte le partite facciamo errori. Avere oggi il punto col Milan sarebbe stato importante, bisogna trovare qualcosa per evitarli».

REAZIONE – «Quello di stasera è un bel segnale, non sempre abbiamo avuto questo atteggiamento durante la stagione. La squadra è rimasta cattiva, convinta di ribaltare il risultato e ci siamo riusciti. Dobbiamo però ridurre gli errori, non azzerarli ma ridurli certamente».

ACERBI – «Al rientro negli spogliatoi i compagni hanno fatto i cori ad Acerbi, io non ci ho parlato ancora. C’è questo polemica tra lui e i tifosi e mi dispiace perchè è un ragazzo che applica, lavora e spero che la situazione sia destinata a finire. I tifosi stasera mi hanno sorpreso, non credevo ad un settore così pieno e partecipativo. Quando ci sono e si fanno sentire è diverso, è ovvio».

TANTI GOL PRESI – «I gol presi erano tanti anche l’anno scorso e la linea era a 5 quindi non so cosa dire. Ci sono certe partite in cui sembriamo solidi e pure quando sembriamo solidi ci mettiamo del nostro. Poi per come giochiamo possiamo subire di più di altri ma in altre squadre tipo Napoli e Chelsea non mi è mai capitata. Esperienza nuova anche per me, ci stiamo lavorando ma non possiamo essere ancora contenti».

CONTRATTO – «Non so cosa sia cambiato da dicembre, bisogna chiederlo a Lotito, ci sono stati degli incontri ma non è stato mai formalizzato niente. Non è nemmeno qualcosa di impellente perchè io il contratto ce l’ho, pensa che sono io che ho voluto fare 2 anni, il presidente ne voleva fare tre».