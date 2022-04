Conferenza stampa Sarri: «Dimostrato carattere. Su Patric e Pedro...»

Maurizio Sarri ha analizzato il match tra Lazio e Torino nella consueta conferenza stampa post partita. Queste le parole

MANCANZE – «Abbiamo fatto poco movimento senza palla e non abbiamo attaccato la profondità. Per di più il nostro baricentro era troppo basso e questo ha concetto a loro tanto palleggio. Nel finale forse c’è stato un loro calo e questo ci ha favorito. Se il pareggio fosse arrivato prima forse avremmo vinto, ma senza meritarlo. Abbiamo dimostrato carattere e questo è un passo in avanti».

CORNER – «Non abbiamo grande fisicità, ma oggi ci è mancata aggressività sulla palla. Avessimo messo qualcosa in più sotto quel punto di vista quel gol era evitabile. Comunque in difesa io vedo molti passi in avanti. Stiamo subendo meno gol del girone d’andata. Ovvio bisogna lavorare».

ARBITRO – «A me è piaciuto per il modo in cui si è posto con i giocatori. Ma forse ci stava un giallo su Izzo nei primi minuti».

INFORTUNI – «Patric è da valutare. Bisogna aspettare almeno due giorni. Per Pedro è stato evitato il peggio e i tempi non dovrebbero essere lunghissimi Vedremo se durante la settimana tornerà in gruppo».