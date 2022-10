Conferenza Sarri: «Qui ho ritrovato la voglia di allenare. E sull'Europa...»

Sarri ha analizzato il conferenza la vittoria ottenuta dalla sua Lazio sul campo della Fiorentina. Queste le sue parole

PARTITA – «Abbiamo sofferto la fase iniziale della Fiorentina, ma siamo stari bravi ad andare in vantaggio. Nel finale di primo tempo e a inizio ripresa eravamo troppo bassi. Essendo una partita post Europa, ci sta un calo e loro l’hanno subito più di noi. Non è un risultato da prendere al 100%, perché loro ci hanno messo in difficoltà. Siamo contenti perché abbiamo vinto su un campo difficile e contro una buona squadra. Ora però, scesi dal treno, dobbiamo pensare al giovedì».

EUROPA -«L’Europa, al momento e con questa formula, è infattibile. Lo dicono i risultati di tutte le squadre che ci sono impegnate. . Non a caso ci sono 7 squadre in Europa e cinque hanno meno punto dell’anno corso. Tra l’altro noi siamo tra quelli che rispetto alla scorso anno stiamo facendo punti in più. Il campionato? Ancora è presto per dire quello che siamo, perché è un po’ come una maratona. Poi questa sarà una stagione strana, divisa in due tronconi e con molte incognite per tutti»

TIFOSI – «Inutile fare appelli. I tifosi vengono in mass anche in trasferta. La risposta è sempre stata grandissima. Io ho ritrovato voglio di allenare grazie a questo pubblico e a questo grandissimo popolo, che ti parla con una civiltà che non ho visto da altre parti».

DIFFERENZE- «Non posso dimenticarmi di quanto accade in Europa, dove abbiamo preso cinque gol. Sicuramente quest’anno abbiamo più solidità e stiamo vivendo un periodo buono. Midtjylland e Sturm Graz più forti della Fiorentina? No, ma sono più forti del nome che portano».

CENTROCAMPO – «Marcos Antonio? Non giocava dall’inizio da un po’ e a me è piaciuto. Poi ovviamente non ha i 90′ nelle gambe. Cataldi ha avuto un problemino durante la notte e ho chiesto a Vecino e Luis Alberto di giocare al centro del centrocampo. Cosa penso di Matias? Lui è uno che ha tanta energia e che la trasmette ai compagni. Per noi è un giocatore importante, vista la sua esperienza».

PASSI IN AVANTI – «Io penso che questa squadra non abbia mai pienamente espresso il suo potenziale. Dobbiamo chiederci quello che potremmo essere».