Conferenza stampa Sarri: «Rigore netto. La Roma ha avuto zero palle gol prima del recupero»

Conferenza stampa Sarri, le parole del tecnico biancoceleste nel post gara dopo la sfida giocata contro la Roma

Cosi Maurizio Sarri nella conferenza stampa post Lazio-Roma.

RISPOSTA A MOURINHO – «Per quello che ho visto io il rigore è netto. Un colpo netto, non ha nemmeno toccato il pallone. Orsato è rimasto solo 8 secondi al monitor. Però l’episodio mi interessa fino a un certo punto. Se escludiamo il recupero la Roma ha avuto zero palle gol. I venti minuti dopo il gol non abbiamo fatto il secondo ed è una bestemmia. L’1-0 non è legittimo ma ci va stretto».

SENSAZIONI – «La prestazione dà soddisfazione, ma della qualificazione in Coppa Italia non mi interessava. Nel derby non contano neanche i tre punti in campionato. Sono gare che vanno giocate per la gente che vive per questo. Quindi siamo contenti di far gioire il popolo laziale. Sarebbe stato triste perdere e passare la sera del mio compleanno. Come festeggio? Sicuramente me lo gusterò».

INFORTUNATI – «Siamo usciti acciaccati da Udine. Ieri è rimasto fuori Provedel, per Luis Alberto serviva ancora qualche giorno. In questo momento c’è un’energia diversa nello spogliatoio. Chiunque chiamato in causa risponde presente».

MANDAS – «Ha dato buone risposte in allenamento. Poi essendo nostro e non in prestito volevamo vederlo giocare in una partita vera. All’inizio era teso, dopo è andato bene e ha confermato le nostre sensazioni».