Il match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024 tra Lazio e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Inviato all’Olimpico) – Dopo la vittoria di Udine, la Lazio torna in campo contro la Roma nel Derby capitolino valido per i quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti cercano un successo per arrivare alle semifinali e continuare nella striscia positiva di risultati.

Lazio-Roma 0-0: sintesi e moviola

1′ Via al match! Iniziato il derby di Roma

1′ Palla persa dalla difesa, Lukaku prova ad andare al tiro ma viene murato da Patric

4′ Guendouzi mura il tiro di Paredes. Dybala aveva messo in messo per Zalewski, sponda di testa per l’argentino chiuso al momento della conclusione

6′ Prima sortita offensiva della Lazio, Huijsen mura Castellanos prima che possa concludere sul cross di Zaccagni

8′ Check per una sbracciata di Mancini su Castellanos, rimasto poi a terra. Per il Var non c’è niente di irregolare

9′ Erroraccio di Kristensen, recupera palla Castellanos che punta la porta. Mancini devia il suo tiro in angolo

14′ Tanti errori tecnici nelle due squadre, manca l’ultimo passaggio per arrivare al tiro

15′ Punizione per la Roma dal limite, con Dybala fermato da un intervento di Cataldi giudicato irregolare

17′ Sulla punizione seguente il numero 10 coglie in pieno la barriera

20′ Cataldi ci prova su punizione defilata, Rui Patricio blocca senza problemi

24′ Bella galoppata di Lazzari che semina il panico sulla destra. Manca però il sinistro all’esterno, con il tiro deviato in angolo da Mancini

29′ Gara aperta con continui ribaltamenti di fronte, mancano però vere e proprie occasioni

32′ Cristante cerca Lukaku in mezzo, Patric lo anticipa di testa

33′ Mandas esce a vuoto ma Lukaku non riesce a ribadire in rete. Poi Orsato fischia fallo del belga sul portiere, comunque non perfetto

37′ Problemi nel giro palla arretrato della Roma, Zaccagni non riesce però a rubare palla a Kristensen che si rifugia verso il fallo laterale

39′ Interessante cross in mezzo di Marusic, Huijsen chiude prima che diventi un pericolo

43′ Stop per un fumogeno in campo. Orsato ferma il gioco

45′ Segnalato il recupero: si gioca altri due minuti

45’+1 Ancora Mancini che si immola sul tiro di Guendouzi, inseritosi su un cross basso di Lazzari. Il difensore chiude tutto

45’+2 Termina qui il primo tempo

Lazio-Roma 0-0: risultato e tabellino

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Huijsen, Mancini, Kristensen; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Dybala. All. Mourinho