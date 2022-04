Sarri: «Gap con le big? Mi sembra un problema decennale»

Nella conferenza stampa di oggi, Maurizio Sarri ha toccato tantissimi temi, tra cui il gap con le big. Queste le sue parole

«Ci manca il passo per diventare una squadra forte. Mi sembra un problema decennale, veniamo da una storia in cui non c’erano Inter e Milan e la Lazio ha fatto la Champions una volta sola. C’è da risolvere un problema decennale, ma stiamo lavorando per questo. Non è facile».