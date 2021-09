Il Prefetto Riccio: «Ringrazio la Lazio e il presidente Claudio Lotito»

Anche il prefetto Riccio ha parlato in occasione dell’evento tenutosi allo stadio Olimpico di Roma: le sue parole

Dopo Lotito e Cataldi, anche il Prefetto Silvana Riccio, Commissario Straordinario per le Persone Scomparse, è intervenuta quest’oggi presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Roma. Queste le sue parole:

RINGRAZIAMENTI –«Voglio ringraziare il Presidente Lotito ed i collaboratori che hanno realizzato questa iniziativa. La reputo un’azione importante per il valore dell’accordo, spero possa essere da esempio per tutte le altre squadre. Immettere questi messaggi nel mondo dello sport è fondamentale. Attenzionare i tifosi alla scomparsa è un’opera sociale molto utile, e per questo motivo ci tengo particolarmente a ringraziare per la sensibilità il Presidente Lotito. La Lazio è la prima squadra che ha chiamato il Commissario Straordinario manifestando la disponibilità a quest’accordo: si tratta di un’intesa molto semplice».

PROBLEMATICHE – «Per ritrovare uno scomparso servono anche i cittadini, far passare le immagini a tante persone è importantissimo. La maggior parte delle persone scomparse sono minori, la denuncia deve essere fatta immediatamente. Se intervengono prima le forze dell’ordine, c’è più possibilità di ritrovare lo scomparso. È necessario essere tempestivi e fornire alle forze dell’ordine ogni informazione utile. Questo accordo è molto importante per ciò che può realizzare ora e nel futuro. Far avvicinare i cittadini appassionati allo sport a questo tema è importantissimo. 7.947 persone scomparse dal 1° gennaio scorso e la gran parte sono minori, il 70%».