Cataldi: «Spero la Lazio diventi un esempio da seguire»

Danilo Cataldi è intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione dell‘accordo stipulato tra la Lazio ed il Commissario Straordinario per le Persone Scomparse. Queste le sue parole:

«Spero che la Lazio possa essere la prima di tante società ad essersi avvicinata al tema delle persone scomparse. Il calcio può essere un veicolo comunicativo molto importante, perché possiamo aiutare a sensibilizzare i cittadini. Avvicinare i tifosi ed il popolo al fenomeno in questione penso possa essere determinante. I social network sono entrati nella nostra quotidianità, utilizzarli per trasmettere un messaggio positivo sarà importante. In rappresentanza dei miei compagni, sono qui per annunciare che faremo tutto il possibile per arginare il problema delle persone scomparse».