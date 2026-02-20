Conferenza stampa Pisacane: «La Lazio è una squadra forte! Dal match ci aspettiamo questo. E su Folorunsho…»

Conferenza stampa Pisacane: l’allenatore del Cagliari interviene in vista della partita contro la Lazio di Sarri all’Unipol Domus

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, presenta dal CRAI sport center di Assemini in vista della gara della 26esima giornata de campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio di Sarri. Le sue parole:

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità su Zaccagni, Lotito rifiuta una proposta estera

FOLORUNSHO – «Non farà parte della partita».

LAZIO – «Le difficoltà? I numeri fotografano una squadra in linea con quello che uno si aspettava all’inizio dell’anno. La Lazio tiene la porta inviolata per 11 partite e non è una novità. Va valorizzato il valore del mister perché è giusto e non è banale ma ricordiamo che stiamo parlando della Lazio. Squadra forte che quest’anno è cambiata dalle altre squadre di Sarri e questo certifica anche il valore del mister. E una squadra che gioca sulle transizioni, servirà attenzione nelle preventive. Ci aspettiamo un match come quello d’andata con una rosa ampia e che fa molto bene in trasferta come dimostrato sino ad oggi».

MINA E MAZZITELLI – «Mazzitelli non aveva accusato la fatica ma aveva un fastidio al quadricipite che curava con l’area medica. Come detto nel post partita volevo evitare una situazione come Gaetano. Lui era uno dei tre che spingeva dopo un periodo di astinenza di minutaggio. Domani è della partita lui dice di aver smaltitoi al 100 per cento il suo problema, è piu fresco e darà una mano. Mina sta bene e quindi, anche l’altra volta ho usato un termine: sofferenza pregressa. Ed è stato montato un caso anche dalla Nazionale, Ha saltato pochi allenamenti è un leader abbiamo bisogno di lui e ci auguriamo possa dare il suo grande contributo».

PARTITA DI DOMANI – «La sconfitta sia stata una botta per i calciatori che vanno in campo e volevano un epilogo diverso ma so che molti di loro hanno lottato per questo obbiettivo e sanno che queste partite si dovrebbero vincere ma se si perdono non possiamo deprimerci e non avere reazione quindi io penso che l’identità si vede quando reagisci piu di quando vinci e loro sono i primi che non vogliono alibi ma reagire».