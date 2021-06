Conferenza stampa Mancini: «Domani cambierò qualcosa»

Il c.t. dell’Italia Roberto Mancini presenta in conferenza stampa il match contro il Galles

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, presenta in conferenza stampa il match contro il Galles, ultima partita del Gruppo A che vale il primo posto in classifica.

PRIMO POSTO – «Giocheremo per vincere. È il nostro principio e terremo fede a questo. Biscotto? Si usa quando due squadre hanno bisogno delle stesso risultato per andare avanti e noi non abbiamo questo problema».

ITALIA – «C’è stato un ricambio generazionale. Abbiamo cercato di cambiare la mentalità attaccando un po’ di più. C’è stato un buon mix ed è merito dei ragazzi l’aver assimilato questo tipo di gioco».

TURNOVER – «Siamo un gruppo di 26 calciatori. In Nations League il nostro attacco era Insigne, Belotti, Bernardeschi. Chiesa poi è un titolare. Domani cambierà qualcosa, alla terza devi farlo per forza. C’è bisogno di calciatori freschi».

