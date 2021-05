Conferenza stampa Fonseca: «Abbiamo una strategia per il derby»

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico portoghese presenta il derby tra Roma e Lazio. Le parole dell’allenatore

Alla vigilia di Roma Lazio, derby valido per la 37esima giornata di Serie A, Paulo Fonseca presenta la sfida in conferenza stampa.

LAZIO – «Abbiamo preparato questa partita strategicamente in modo diverso, nelle ultime partite abbiamo pressato sempre alti e siamo stati poco equilibrati, abbiamo preso tanti contropiedi. Domani non vogliamo lasciare alla Lazio questa possibilità perché sono molti pericolosi con Immobile, Alberto, Savic».

STRATEGIA – «Come ho detto abbiamo una strategia, vogliamo essere equilibrati in tutti i momenti».

INFORTUNI – «È stata una stagione difficile con tanti infortuni importanti per noi, se avessimo avuto sempre a disposizione i migliori avremmo fatto meglio».

RIMPIANTI – «Lascio con grande orgoglio, a volte in questi momenti c’è un sentimento di ingiustizia ma per me non è così. Sono orgoglioso di aver allenato la Roma in questi due anni, ho sempre avuto rispetto da parte dei tifosi, questo è importante».