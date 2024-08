Conferenza stampa Di Francesco: «La Lazio può dare FASTIDIO alle grandi. Come si vince? Ecco che partita servirà»

Conferenza stampa Di Francesco, l’allenatore del Venezia parla così alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Lazio

Il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio.

LE PAROLE – «La Lazio non è molto diversa dall’anno scorso. Dal punto di vista degli interpreti ha cambiato qualche giocatore inserendone di interessanti, non ultimo Dia. Una squadra che ha gamba, alternative. E’ stata creata per dar fastidio alle grandi, ha cambiato allenatore e faccio i complimenti a Baroni, se lo marita. Magari vorrei farglieli dopo la partita. Noi siamo cresciuti, questa settimana è stata diversa dal punto di vista dei carichi di lavoro. Un po’ i risultati li ho visti, nella prima partita della stagione ho visto diverse cose positive, anche se per quanto riguarda quelle da correggere c’è sicuramente il fatto di aver preso dei gol evitabili. Ora dovremo fare meglio visto che si alza anche il livello dell’avversario. Dovremo fare una partita di livello. Un insieme di cose. La nostra filosofia che stiamo cercando di dare a questa squadra è in costruzione. Voglio far passare un messaggio, che esistono due fasi nel calcio: quella difensiva e quella offensiva. Noi non dobbiamo trascurare nessuna delle due, affrontando entrambe con la stessa intensità. E sono anche convinto che un’ottima partita difensiva faccia diventare migliore anche quella offensiva. Busio, Jajalo, Bjarkason e Pohjanpalo non ce la fanno, Oristanio è recuperato, un giocatore in più per far male agli avversari. Vi segnalo che verrà con noi anche Haps».