Conferenza stampa Cataldi: «Vogliamo fare qualcosa di importante. Su Marcos Antonio...»

Conferenza stampa Cataldi: le parole del centrocampista italiano dal ritiro di Auronzo di Cadore

Dopo Felipe Anderson tocca a Danilo Cataldi parlare in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore. Il centrocampista italiano ha risposto alle domande dei giornalisti in vista dell’inizio della nuova stagione. Lazionews24.com ha seguito LIVE la conferenza del biancoceleste.

RESPONSABILIZZATO – «Stare con la valigia sotto al letto fa parte del nostro lavoro. Io voglio rimanere qua il più lungo possibile, voglio impormi qua. Io ho cercato sempre di allenarmi al meglio e sfruttare le mie occasioni con il cambio di mister. L’anno scorso ci siamo divisi i compiti con Lucas Leiva, spero che quest’anno vada ancora meglio».

LAZIO PIU ITALIANA – «Mi piace una Lazio a prescindere da chi viene. L’anno scorso è stato un anno zero, ci è voluto un assestamento importante, abbiamo fatto tanta fatica all’inizio. Negli ultimi due mesi siamo riusciti a seguire il mister dominando il mister, c’è stato un cambiamento. Spero che la Lazio faccia un grande campionato a prescindere da chi arriverà».

CONCORRENZA A CENTROCAMPO – «Ho un ruolo preciso dall’anno scorso. Con Inzaghi capitava che giocassi mezz’ala, Sarri mi ha dato un ruolo preciso. Concorrenza? Una squadra come la Lazio deve avere concorrenza in tutti i ruoli. Con Lucas ho un rapporto incredibile e abbiamo legato tantissimo, nel quotidiano questa alternanza ci aiutava, ognuno rubava qualcosa dall’altro. Ben vengano giocatori nuovi e forti perché dobbiamo fare qualcosa di importante quest’anno».

TITOLARE – «Sì mi sento titolare di questa Lazio ma non è importante. Ho vissuto tanti anni di difficoltà, dove giocavo poco o solo degli spezzoni. Il mio obiettivo personale è giocare più possibile a livello di squadra è vincere. Io darò una grande mano a Marcos Antonio per fargli capire cosa vuole il mister e cercherò di farlo integrare il più possibile».

SARRI – «Nonostante non abbia avuto molta continuità penso di essere stato un ragazzo umile visto che mi sono messo in discussione. Quello che serviva in quel momento alla Lazio non rispecchiava le mie caratteristiche. Con l’arrivo di mister Sarri le richieste erano diverse e io mi ci ritrovo di più, il mister mi ha aiutato così come lo staff che mi fa capire i posizionamenti con palla e senza palla. Rivediamo tutto per cercare di migliorare, lo farò anche quest’anno finchè non raggiungiamo un punto importante».

ITALIA – «Obiettivo personale? Voglio giocare tutte le partite (ride ndr), è molto relativo. Quando inizio un ritiro penso a quello che dobbiamo fare a livello di squadra, ho tanti obiettivi in testa per la Lazio che non dirò e le sensazioni di questo ritiro sono molto positive. C’è un’alchimia diversa perché abbiamo già fatto le cose che stiamo facendo. C’è una bella atmosfera che spero possa continuae».