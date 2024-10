Conferenza stampa Cabal: «Oggi ho dato tutto. La Lazio mi ha cercato, ma la Juve è la Juve»

Conferenza stampa Cabal, il difensore della Juve ha parlato così della vittoria di questa sera e del mancato trasferimento in biancoceleste

Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita di Juve-Lazio, Juan Cabal ha parlato così della vittoria della sua squadra:

VITTORIA – «Sono molto felice e portare tutto il mio lavoro e la fiducia ai miei compagni. Ho dato tutto oggi, come sempre, che giochi un minuto o cinque, do sempre il massimo di me stesso».

LO VOLEVA LA LAZIO – «Loro mi hanno cercato però la Juve è la Juve. Prima la Juve e poi tutte le altre. Loro sono una squadra grandissima ma penso solo alla Juve. Volevo questa squadra fin da piccolo».

DIFFICOLTA’ ANCHE IN 11 CONTRO 10 – «È il calcio, non è colpa nostra se loro erano in 10. Noi pensiamo a noi».

