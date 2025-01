Conferenza stampa Baroni, ecco quando il tecnico parlerà in vista della sfida col Braga: il programma della vigilia

Conferenza stampa Baroni, tutti i dettagli sul programma della vigilia della sfida di Europa League contro il Braga

Di seguito il comunicato della Lazio sul programma della vigilia della sfida contro il Braga.

COMUNICATO– Domani, mercoledì 29 gennaio, il tecnico biancoceleste Marco Baroni e un tesserato biancoceleste interverranno in conferenza stampa alle ore 19:00 (italiane), presso la sala stampa dell`Estádio Municipal de Braga, per presentare la gara Braga-Lazio, valida per l`8a giornata della prima fase della UEFA Europa League.

I biancocelesti, in precedenza, scenderanno in campo alle 11:00, presso l` S.S. Lazio Training Center di Formello, per l’allenamento aperto ai media per i primi 15 minuti.