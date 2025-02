Conferenza stampa Baroni: «Gol da annullare? Non commento. Ecco perché ho tolto Romagnoli»

Conferenza stampa Baroni, il tecnico biancoceleste ha parlato così al termine del match contro l’Inter. Le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Inter–Lazio, Marco Baroni ha parlato così:

OCCASIONI – «Abbiamo fatto 16 tiri, 6 in porta. Credo che la squadra abbia prodotto, poi l’Inter ha passato il turno e noi no. Siamo dispiaciuti, ma nella produzione offensiva abbiamo fatto. Dobbiamo fare sicuramente meglio, lavoreremo ancora di più per questo».

OBIETTIVI – «La pressione la vogliamo, è la nostra linfa. Gli obiettivi li detta la società, noi siamo qui e vogliamo competere. Oggi siamo tremendamente dispiaciuti ma, come dico alla squadra, ben vengano le pressioni per giocare partite importanti. Non cercheremo mai alibi».

GOL IN FUORIGIOCO – «Sì, ma non lo commento. Mi dispiace che non sia stato analizzato, ma non voglio entrare nel merito. Io lavoro su ciò che posso cambiare e determinare, sul resto non spendo energie. Sono già uscite classifiche e graduatorie sul VAR, noi andiamo avanti con la nostra identità e non la molliamo».

EUROPA LEAGUE – «Io batto la testa tutti i giorni sul muro per questi obiettivi. Io sono contento che siamo in corsa, ci vogliamo rimanere. Non abbasso l’asticella, la alzo tutti i giorni. Poi ha parlato la società, anche dopo il mercato. Io ho l’obiettivo di far crescere questi ragazzi giovani, anche deresponsabilizzando alcuni».

ROMAGNOLI – «Aveva l’adduttore un po’ carico, non l’ho fatto rientrare io. Lui voleva continuare a giocare».

PELLEGRINI – «Quando è stato fuori Hysaj non abbiamo parlato tutti i giorni di lui. Luca è un giocatore della Lazio, sta lavorando, io ho dovuto fare delle scelte che a volte per qualcuno non sono comprensibili».

INFORTUNATI – «Vecino è molto vicino al rientro, si sta allenando con la squadra, devo parlare con lui e capire se posso portarlo in panchina contro il Milan. Dele-Bashiru forse proviamo a farlo rientrare per la gara d’andata di Europa League. Per Patric deve parlare il medico e la società».