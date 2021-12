Conference League, Tottenham-Rennes non si giocherà: la decisione

Tottenham-Rennes, match di Conference League rinviato causa Covid, non si giocherà: ecco qual è la situazione

Tottenham-Rennes, match di Conference League rinviato causa Covid. non si giocherà. Ma qual è la situazione? A rischiare sembrano essere soprattutto gli inglesi.

Come rivelato da Sky Sport, non sarebbe stata trovata alcuna data disponibile per scendere in campo. Quindi il risultato del match, e di conseguenza anche chi passerà il turno come seconda del girone tra gli uomini di Conte e il Vitesse, visto che i francesi sono già sicuri del primo posto, sarà deciso dalla Commissione Disciplinare Uefa. Il timore dei britannici è quello di un 3-o a tavolino, che porterebbe all’eliminazione dalla competizione