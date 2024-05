Conference League, che beffa nel finale per la Fiorentina: è 1-0 per l'Olympiakos ad Atene - Lazio News 24

Conference League, termina con una beffa atroce per la squadra viola che perde contro il club greco: i dettagli

Si chiude ufficialmente l’edizione 2023/24 di Conference League, ma avviene nel modo peggiore possibile per la Fiorentina. La squadra di Italiano infatti perde nuovamente in finale come lo scorso anno con il West Ham, questa volta contro l’Olympiakos al 116′ con la rete segnata da El Kaabi. Tale risultato non consente al club viola di andare in Europa League, e al tempo stesso al Torino di andare in Conference al suo posto