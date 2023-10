Condò: «Sarri non può lamentarsi continuamente, sembra un vecchio zio brontolone»

Condò, il giornalista ha espresso nel pre partita di Celtic-Lazio il suo parere sulle dichiarazioni di Sarri post Milan

In occasione del pre partita di Celtic-Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Paolo Condò, il quale ha analizzato le ultime dichiarazioni di Sarri post Milan

PAROLE – Sono nove anni che Sarri è in Serie A, io lo ritengo un eccellente allenatore che ha vinto quando doveva vincere e ha fatto un grande gioco quando poteva farlo. Però si è cucito addosso questa etichetta da vecchio zio brontolone. È strano che accada a un uomo che per arrivare a dove è adesso abbia superato prove molto più difficili dei suoi colleghi. Non puoi avere questa lamentosità continua, anche se non dice cose sbagliate. Ma ormai giocare tanto ha benefit per tutto il movimento.