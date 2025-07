Sarri: «Isaksen? Quest’anno ha fatto sprazzi ottimi e momenti in cui ha reso molto meno, ecco cosa penso...»

Sarri, le parole dell’allenatore biancoceleste circa l’attaccante danese Gustav Isaksen: il pensiero del tecnico in vista della prossima stagione

Sarri ha bisogno di osservare con attenzione tutti gli elementi della propria rosa e sta studiando un modo per valorizzare gli stessi nel migliore dei modi. Stando infatti a quanto riportato da il Corriere dello Sport, uno degli uomini maggiormente attenzionati dall’allenatore toscano è Gustav Isaksen.

L’attaccante danese doveva essere inserito nel calciomercato Lazio in uscita ed ora Sarri farà le proprie valutazioni in vista della prossima stagione di Serie A. Per questa ragione il tecnico, ad inizio giugno, disse alcune parole che oggi assumono ancor più valore:

«Isaksen? È arrivato qui un paio di anni fa dalla Danimarca, parlava un’altra lingua, era abituato ad un altro modo di mangiare e di allenarsi. Ha avuto difficoltà come tutti i giocatori che arrivano dall’estero, soprattutto i giovani. Nella seconda parte di stagione già si vedeva che era diverso. Si dice che con me ha giocato poco, può aver avuto meno minutaggio, ma era in un momento di adattamento, già nel finale di stagione ci aveva fatto vedere qualcosa. Quest’anno ha fatto sprazzi ottimi e momenti in cui ha reso molto meno, mi sembra abbia intrapreso la direzione giusta».