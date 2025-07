Lazio, il Club celebra il compleanno di una leggenda biancoceleste: il ricordo di Crespo per la società capitolina

Lazio, la società ha emesso un comunicato ufficiale per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Hernan Crespo: le parole

Uno degli attaccanti meglio ricordati dai tifosi della Lazio è sicuramente l’argentino Hernan Crespo, il quale si aggregò ai biancocelesti nel 2000. Il centravanti regalerà grandi emozioni per due stagioni con la maglia dei capitolini diventando anche il capocannoniere della Serie A. Il comunicato ufficiale del Club nella giornata di ieri per omaggiare il bomber del suo 50° compleanno. Le parole sul proprio sito ufficiale:

«L’ex attaccante della Prima Squadra della Capitale approdò in biancoceleste nel 2000, vestendo l’Aquila sul petto per due stagioni. L’argentino, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio ben 74 presenze, realizzando in queste 48 reti. In biancoceleste, il classe 1975 esordì vincendo la Supercoppa italiana contro l’Inter e, in particolare, chiuse il suo primo campionato laureandosi capocannoniere con 26 centri».