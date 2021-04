Condò: «Corsa Champions? Non ci dimentichiamo della Lazio»

Anche il noto giornalista Paolo Condò ha parlato della corsa Champions ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sulla Lazio

Si torna a parlare della corsa Champions dopo l’ultima giornata di campionato e a farlo è il noto giornalista Paolo Condò. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è soffermato anche sul momento della Lazio. Ecco le sue dichiarazioni.

«Abbiamo parlato molto di Juventus e Milan, come se fosse scontato che una delle due vada in Champions: in realtà in corsa c’è anche la Lazio. Al momento Atalanta e Napoli stanno prendendo il largo, ma anche la Lazio mi ha impressionato molto nel match contro i rossoneri. Sta attraversando un fantastico momento ed è in salute: sta volando. Inoltre, se riesce a conquistare la vittoria nel recupero, Juve e Milan devono tenere in conto che i biancocelesti potrebbero avere 3 punti in più e, quindi, stare sotto di loro solamente di 2 punti».